VIDEO / Pjaca: Želim se vratiti u Vatrene, zato sam ostao u Europi. Nije bilo lako par mjeseci bez kluba

Podijeli :

FC Twente

Marko Pjaca dao je veliki intervju za klupske kanale Twentea.

Dugo je trajala neizvjesnost oko sljedeće postaje Marka Pjace, no u smiraj prijelaznog roka povremeni hrvatski reprezentativac i dojučerašnji igrač Dinama potpisao je za nizozemski Twente.

“Biti bez kluba par mjeseci nikad nije lako. Bio sam sretan kad sam dobio ponudu. Pregovori su se odužili, ali na kraju je sve finalizirano kako treba. Nadam se da ću pomoći klubu ostvariti rezultate”, izjavio je Pjaca u intervjuu za klupski kanal na YouTubeu.

“Nisam imao dileme oko Twentea. Svjestan sam svoje situacije, ovo je delikatno razdoblje moje karijere i morao sam odabrati pametno.”

Kakav ste kao igrač?

“Ne volim pričati o sebi. Krilni sam igrač, volim driblati, asistirati i zabijati. Nadam se da se mogu pokazati navijačima pa neka odluče kakav sam igrač.”

VEZANA VIJEST Može li stopama Perišića? Evo kako je Pjaca predstavljen u novom klubu Marko Pjaca potpisao za nizozemskog velikana, gledat ćemo ga na Sport Klubu!

Iskustvom možete pomoći suigračima?

“Da, jako sam iskusan. Nažalost, promijenio sam puno klubova i sada se nadam ostati na jednom mjestu duže vremena. Nadam se pomoći mladima i biti im primjer.”

Jeste li razgovarali s trenerom, kakav ima plan za vas?

“Da, pričao sam s njim. Taj plan je ustvari jedna od glavnih stvari kada odlučujete o klubu.”

Jeste li poznavali Twente i prije?

“Naravno. To je klub bogate tradicije, dobro poznat. Znam da nije imao savršen start nove sezone, ali nadam se da ćemo to promijeniti u narednim tjednima. Koga god sam pitao o klubu, rekli su mi da je atmosfera na stadionu sjajna i da su navijači super. Jedva čekam to uživo osjetiti.”

A liga, Eredivisie?

“Pratio sam je, da. Igraju tu naši Perišić, Šutalo i Halilović, igrao je prije i Sosa. Pratimo ligu.”

Jeste li spremni odmah igrati?

“Spreman sam, treniram dva, tri mjeseca. Naravno da nije isto kad ne igraš utakmice, ali treniram dobro i neće mi trebati puno vremena za igrati cijelu utakmicu.”

Nadate li se kroz Twente vratiti u reprezentaciju?

“Definitivno. Zato sam i odlučio ostati u Europi, u ligi koja je praćena i kompetitivna”, zaključio je Pjaca.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.