Pjaca zabio u debiju za Twente nakon samo pet minuta igre

Pjaca je ušao u igru u 59. minuti, a samo pet minuta kasnije, u 64., pokrenuo je akciju s lijeve strane, krenuo prema sredini, odigrao dupli pas s Kristianom Hlynssonom i zatim precizno pogodio iz blizine. Bio je to njegov prvi pogodak još od 27. travnja, kada je u dresu Dinama zabio u minimalnoj pobjedi protiv Rijeke.

Pjace je ovog ljeta napustio Dinamo, i to samo godinu dana nakon povratka u klub iz kojeg je potekao, a u koji se vratio nakon uspješne sezone u Rijeci. Iako je još prošle jeseni nosio dres hrvatske reprezentacije, dugo je bio bez angažmana, sve do samog kraja prijelaznog roka, kada je potpisao dvogodišnji ugovor s nizozemskim Twenteom.

Prema informacijama iz Nizozemske, pregovori su u jednom trenutku zapeli zbog dodatnih zahtjeva iz Pjacina tabora, što je stvorilo dojam da će dogovor propasti. No, uprava Twentea ostala je ustrajna i nastavila tražiti kompromis, što je na kraju dovelo do potpisivanja ugovora.

Dinamo i Pjaca prethodno su dogovorili sporazumni raskid suradnje. U razdoblju od ljeta 2023. do ljeta 2024., Pjaca je u modrom dresu odigrao 44 utakmice i postigao devet golova. Ukupno je za Dinamo tijekom karijere nastupio 136 puta i zabio 37 pogodaka.

Twente je u trenutku njegova dolaska bio 14. na ljestvici Eredivisie s tri boda iz četiri kola i samo jednom pobjedom. Prošlu sezonu završili su na šestoj poziciji s 54 boda u 34 kola, ali su ostali bez nastupa u Europi nakon dramatičnog poraza od AZ-a 3:2 u finalu doigravanja, primivši odlučujući gol u 93. minuti.