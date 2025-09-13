Pjaca zabio u debiju za Twente nakon samo pet minuta igre

Hrvatski nogometaš Marko Pjaca imao je sjajan debi za Twente, postigavši pogodak već pet minuta nakon ulaska u igru. Povremeni reprezentativac zabio je izjednačujući gol protiv NAC Brede, čime je rezultat postao 1:1, dok je susret još bio u tijeku. U 87. minuti Twente je dobio kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Ricky van Wolfswinkel. Tako je Twente nakon zaostatka 0:1 uspio doći do vodstva 2:1. No, to im nije osiguralo pobjedu. U 91. minuti za Bredu je zabio Raul Paula koji je netom prije gola za izjednačenje ušao na teren. Bio je to posljednji pogodak na utakmici te su Twente i NAC Breda remizirali 2:2.
Pjaca je ušao u igru u 59. minuti, a samo pet minuta kasnije, u 64., pokrenuo je akciju s lijeve strane, krenuo prema sredini, odigrao dupli pas s Kristianom Hlynssonom i zatim precizno pogodio iz blizine. Bio je to njegov prvi pogodak još od 27. travnja, kada je u dresu Dinama zabio u minimalnoj pobjedi protiv Rijeke.
Pjace je ovog ljeta napustio Dinamo, i to samo godinu dana nakon povratka u klub iz kojeg je potekao, a u koji se vratio nakon uspješne sezone u Rijeci. Iako je još prošle jeseni nosio dres hrvatske reprezentacije, dugo je bio bez angažmana, sve do samog kraja prijelaznog roka, kada je potpisao dvogodišnji ugovor s nizozemskim Twenteom.
Prema informacijama iz Nizozemske, pregovori su u jednom trenutku zapeli zbog dodatnih zahtjeva iz Pjacina tabora, što je stvorilo dojam da će dogovor propasti. No, uprava Twentea ostala je ustrajna i nastavila tražiti kompromis, što je na kraju dovelo do potpisivanja ugovora.
Dinamo i Pjaca prethodno su dogovorili sporazumni raskid suradnje. U razdoblju od ljeta 2023. do ljeta 2024., Pjaca je u modrom dresu odigrao 44 utakmice i postigao devet golova. Ukupno je za Dinamo tijekom karijere nastupio 136 puta i zabio 37 pogodaka.
Twente je u trenutku njegova dolaska bio 14. na ljestvici Eredivisie s tri boda iz četiri kola i samo jednom pobjedom. Prošlu sezonu završili su na šestoj poziciji s 54 boda u 34 kola, ali su ostali bez nastupa u Europi nakon dramatičnog poraza od AZ-a 3:2 u finalu doigravanja, primivši odlučujući gol u 93. minuti.
Podsjetimo, Pjaca je na vrhuncu svoje karijere 2016. godine prešao iz Dinama u Juventus za više od 20 milijuna eura, ali je nakon toga prošao niz posudbi – u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju.
