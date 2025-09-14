Pjaca nakon prvijenca: ‘Nadam se da ću zaraditi poziv na SP, zvao sam Perišića za savjet’

Podijeli :

FC Twente

Marko Pjaca nakon samo pet minuta u dresu novog kluba, nizozemskog Twentea, postigao je svoj prvijenac u remiju protiv NAC Brede 2:2.

Pjaca je u igru ušao u 59. minuti, a u 64. je izjednačio na 1:1. Prethodno je Nassoh (3) doveo goste u vodstvo. U završnici je Van Wolfswinkel (87-11m) iz kaznenog udarca doveo Twente u prednost, ali je Paula (90+1) pogodio za konačnih 2:2.

“Osobno, za mene je ovo vrhunski start, nisam mogao poželjeti bolji”, rekao je Pjaca poslije utakmice za ESPN.

Odgovorio je na pitanje o statusu i minutaži.

“Nisam još siguran koliko sam ‘fit’, zasad sve izgleda dobro.”

Objasnio je i zašto je izabrao Twente nakon odlaska iz zagrebačkog Dinama.

“Nadam se da ću, nastavim li igrati dobro, zaraditi poziv reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Igra se ofenzivan, dinamičan i atraktivan nogomet, što je uvijek dobro za napadača poput mene.”

Otkrio je i da se savjetovao s Ivanom Perišićem.

“Zvao sam i Perišića, baš smo se neki dan čuli… Ispričao mi je malo o momčadi i poželio sreću.”

Dodao je i kako ga u Nizozemskoj cijene kao osvajača svjetskog srebra, ali da je “samo običan tip koji želi obaviti svoj posao najbolje što može.”