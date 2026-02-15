Pjaca golom spasio Twente od poraza na gostovanju

Podijeli :

xDennisxBresserx via Guliver

Marko Pjaca postigao je pogodak za Twente u remiju 1:1 na gostovanju kod Telstara u 23. kolu nizozemskog prvenstva. Domaćin je poveo u 17. minuti golom Sema van Duijna i sve do same završnice susreta držao minimalnu prednost. Pjaca je u igru ušao u 75. minuti, a osam minuta poslije glavom je, nakon kornera, izjednačio na 1:1.

Bio mu je to 20. nastup ove sezone te drugi pogodak, uz dvije asistencije. Twente se trenutačno nalazi na sedmoj poziciji ljestvice s 35 bodova, dok je Telstar pretposljednji s 18 osvojenih bodova.

Nakon što je u ljeto 2025. napustio Dinamo u sklopu velike rekonstrukcije momčadi, Pjaca je sporazumno raskinuo ugovor i preselio u Nizozemsku, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor s Twenteom. Očekivalo se da bi ondje mogao oživjeti karijeru i izboriti mjesto u reprezentaciji kod izbornika Zlatko Dalić, osobito jer Hrvatska nema velik izbor kvalitetnih krilnih igrača.

Prema podacima Capologyja, neslužbenog izvora o plaćama nogometaša, u Twenteu zarađuje oko 1,18 milijuna eura godišnje, što je približno 100 tisuća eura više nego u Dinamu. Sezonu je otvorio vrlo dobro, s golom i asistencijom u prva dva nastupa, no potom je postupno izgubio mjesto u početnoj postavi i sve češće dobivao priliku s klupe. Pogodak protiv Telstara mogao bi mu poslužiti kao poticaj za povratak u bolju formu.