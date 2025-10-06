Petković presudio treneru turskog prvoligaša, umjesto njega stiže Đalović?

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Radomir Đalović prije deset je dana napustio Maribor, a turski insajder Reşat Can Özbudak javlja da je već započeo pregovore s tamošnjim prvoligašem.

Đalović navodno u petak ide u Istanbul, a pregovara s turskim Eyupsporom, 16. momčadi tamošnje lige.

U proteklom ih je kolu porazio Kocealispor, a pobjednički gol je u derbiju začelja zabio Bruno Petković. Nakon toga je dotadašnji trener kluba Selcuk Sahin ponudio ostavku, a vodstvo kluba ju je prihvatilo nakon niza od pet utakmica bez pobjede i bez ijednog postignutog gola.

Podsjetimo, Đalović je napustio Maribor nakon samo 16 dana i tri pobjede u tri utakmice nakon fizičkog obračuna na treningu u kojem su se sukobili Omar Rekik i Benjamin Tetteh.