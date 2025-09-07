Petar Musa zabio za spas svoje momčadi od poraza

Podijeli :

AP Photo/LM Otero via Guliver

U noći sa subote na nedjelju odigrane su tri utakmice MLS-a. Jedna od njih je utakmica St. Louis Cityja i FC Dallasa za koji igra povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa. Utakmica je završila 1:1, a ključan se pokazao baš Musa koji je krajem prvog poluvremena zabio za izjednačenje i to s igračem manje.

Već u 16. minuti je Dallas ostao s desetoricom na terenu. Michael Collodi, vratar Dallasa srušio je Brazilca Joaa Claussa na rubu kaznenog prostora, a problem je što je Collodi bio posljednja prepreka za postizanje pogotka. Tako je sudac procijenio da je spriječio izglednu situaciju za pogodak te ga je isključio.

16 minuta kasnije St. Louis je naplatio igru s igračem više. U 32. minuti je Celio Pompeu zabio za vodstvo domaćih. No, njihova prednost kratko je trajala. Samo dvije minute kasnije Petar Musa je dobio loptu na desnoj strani kaznenog prostora. Hrvatski napadač sjajno se snašao te je u padu pogodio sam vrh mreže i tako poravnao rezultat na 1:1. Ovo mu je bio 14. pogodak u 25. utakmici, a uz to je podijelio i šest asistencija.

Bio je to posljednji pogodak na utakmici iako je bilo brojnih prilika. U cijelom susretu je St. Louis uputio 43 udarca, a golman Jacob Jackson je upisao čak 12 obrana.

Musa je na terenu bio do 86. minute kada ga je zamijenio Logan Farrington. Dallas je ovim bodom do 31. boda te su sada četiri boda udaljeni od devete pozicije koja vodi u pretkolo doigravanja (play-in). Što se tiče St. Louisa, oni su na 22 boda te se nalaze na pretposljednjoj poziciji Zapadne konferencije.