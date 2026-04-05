Perišićev PSV kiksom Feyenoorda obranio naslov u nizozemskoj ligi

PSI-23607-0069 via Guliver Image

PSV je u subotu navečer dramatično porazio Utrecht s 4:3 te su tako došli na korak od novog naslova u Eredvisie. Za to im je trebao kiks Feyenoorda koji se i dogodio na Uskrs.

Feyenoord je gostovao kod Volendama koji se bori za ostanak, ali drugoplasirana ekipa lige nije uspjela slomiti domaću momčad te je susret završio 0:0.

Tako je PSV pet kola prije kraja osigurao naslov u nizozemskoj ligi. Feyenoordu bježe 17 bodova što je matematički nedostižno.

Ovo je PSV-u 27. titula u Nizozemskoj, a veliku zaslugu imao je i Ivan Perišić koji je u ovoj sezoni zabio pet golova i upisao 10 asistencija. Njemu ugovor s PSV-om ističe tek sljedeće sezone pa bi hrvatski reprezentativac mogao sudjelovati i u novoj borbi za naslov.