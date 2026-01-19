Perišića kritiziraju u Nizozemskoj zbog jednog poteza, trener ga brani

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Ivan Perišić briljirao je protiv Fortune. U pobjedi 2:1 zabio je gol za slavlje, a prije toga je sjajnom intervencijom u drugom poluvremenu spriječio gotovo siguran pogodak domaćina.

Nakon utakmice Perišić se nije se pojavio pred kamerama ESPN-a, i to nije prvi put.

Analitičari u Nizozemskoj to su mu zamjerili.

Bivši vratar nizozemske reprezentacije i legenda PSV-a Ronald Waterreus izjavio je kako je to najveći Perišićev minus, a s njim se složio i Arnold Bruggink, još jedan bivši igrač PSV-a.

“On ima priču, za razliku od mnogih igrača u Eredivisie”, rekao je je Bruggink, a Waterreus se nadovezao:

“On je uzoran, ali budimo realni, i to je sastavni dio profesionalizma. Mislim da nas je za ovim stolom bilo još koji u prošlosti nismo to voljeli, ali to je jednostavno dio posla. Čudno je da se o takvom nogometašu toliko priča, a da ga mi ne čujemo.”

Trenera PSV-a Petera Bosza nakon utakmice pitali su o Perišićevom izbjegavanju medija.

“To mu nije omiljena aktivnost i ne mogu ga prisiliti”, izjavio je Bosz.

