Perišić potvrdio da je blizu transfera: ‘Htio sam otići, ali PSV me nije pustio’

Nogomet 28. lip 202612:34 0 komentara
xkolbert-press MarkusxVerwimpx via Guliver

Hrvatski reprezentativac potvrdio je višemjesečna nagađanja.

Nakon utakmice Hrvatske i Gane (2:1) na Svjetskom prvenstvu, Ivan Perišić otkrio je da je bio nadomak povratka u Milano, no transfer je spriječio njegov klub PSV.

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Perišić je ujedno poslao poruku upravi Intera.

“U siječnju sam bio vrlo blizu Intera, ali PSV me nije želio pustiti. Povratak? To ovisi o predsjedniku i direktoru. Znaju gdje me mogu pronaći”, rekao je Perišić za Sport Italiu.

Perišić je bio igrač Intera od 2015. do 2022. godine, pri čemu je sezonu 2019./2020. proveo na posudbi u Bayernu. S Bayernom je osvojio Ligu prvaka, Bundesligu i Njemački kup. U plavo-crnom dresu upisao je 254 nastupa, 55 golova i 50 asistencija. S Interom je osvojio naslov prvaka Italije, talijanski Kup i talijanski Superkup.

U karijeri je još bio u Hajduku, Sochauxu, Roeselareu, Club Bruggeu, Borussiji Dortmund, Wolfsburgu i Tottenhamu.

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