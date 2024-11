Perišić oduševio Nizozemce: ‘Znate što ga čini tako važnim za trenera?’

Podijeli :

Gulliver Images

Ivan Perišić (35), legendarni hrvatski reprezentativac, briljira u nizozemskom PSV-u. U sedam nastupa za nizozemskog prvaka postigao je jedan gol i upisao tri asistencije, pokazavši zašto je jedno od najzvučnijih pojačanja kluba ove sezone.

Perišić je stigao u PSV 18. rujna nakon raskida ugovora s Hajdukom, ali zbog administrativnih ograničenja nije registriran za Ligu prvaka. Ipak, u nizozemskim natjecanjima brzo je dokazao svoju vrijednost.

Njegovu igru pohvalili su i stručnjaci i suigrači. Proslavljeni nizozemski napadač Pierre van Hooijdonk oduševljen je Perišićevim doprinosom u utakmici protiv Groningena, u kojoj je asistirao u uvjerljivoj pobjedi 5:0:

“Mislim da je ozlijeđeni Luuk de Jong na početku pomislio: ‘Zašto sad nisam na terenu?’ Centaršutevi su dolazili s obje strane, Perišić je bio sjajan. S lijevom i desnom nogom tako lako sve radi. On je jako inteligentan nogometaš koji uvijek vuče pametne poteze”, rekao je pa dodao:

“Znate što ga čini tako važnim za trenera? Ti ubačaji su bili ljevicom, ali on izvodi kornere desnom. To je malo Wesley Sneijder stil, takvi igrači su toliko dobri s obje noge da više ne znaju jesu li ljevaci ili dešnjaci. On ni sam ne zna što je. I mislim da je Perišić veliko pojačanje za trenera Petra Bosza.”

Perišićev suigrač Johan Bakayoko je rekao:

“Ivan i meni donosi puno dobroga. Što se tiče profesionalnosti, kako se nosi sa stvarima… Kako se priprema za utakmice. On oduševljava. Stvarno možemo puno naučiti od njega. Također je vrlo skroman. I šalje mi savjete prije utakmica.”

Perišić je u PSV stigao kao slobodan igrač s ugovorom do kraja sezone, nakon kratkog boravka u Hajduku, gdje je odigrao 12 službenih utakmica i postigao jedan pogodak. Ranije je u karijeri nastupao za Sochaux, Roeselare, Club Brugge, Borussiju Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern i Tottenham.

Van Hooijdonk, nekadašnji napadač Feyenoorda, Benfice i Fenerbahçea, te bivši nizozemski reprezentativac s 46 nastupa i 14 golova, uvjeren je da je Perišić veliko pojačanje za PSV-ova trenera Petra Bosza i ključan igrač u klupskoj borbi za trofeje ove sezone.