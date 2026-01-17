Perišić izbjegao komentar na glasine o povratku u Serie A, oglasio se njegov trener

Podijeli :

Guliver Images

Nakon pobjede nad Fortunom trener PSV-a Peter Bosz odgovorio je na spekulacije da bi Ivan Perišić mogao napustiti klub.

Ivan Perišić briljirao je protiv Fortune. U pobjedi 2:1 zabio je gol za slavlje, a prije toga je sjajnom intervencijom u drugom poluvremenu spriječio gotovo siguran pogodak domaćina.

Perišiću je to bio treći ligaški pogodak sezone i peti ukupno.

VEZANA VIJEST VIDEO / Perišić spasio čisti pogodak, a onda zabio za pobjedu PSV-a! VIDEO / Pogledajte kako je Perišić sprintao u obranu i spriječio siguran gol

Nakon utakmice u novinarskoj zoni za izjave hrvatski je reprezentativac izbjegao kamere pa ga kolege s ESPN-a nisu stigle upitati za komentar nagađanja o njegovu odlasku. Naime, pojavila se priča kako bi se Perišić mogao vratiti u Serie A i to već ove zime, iako ga ugovor s PSV-om veže do ljeta 2027. godine.

Na koncu je o toj temi pričao trener PSV-a Peter Bosz, ali bio je kratak:

“Ivan ostaje.”

Kasnije na konferenciji za medije Bosz je dodao:

“Ne vidim razloga zašto bi otišao. Nisam zabrinut jer znam da ostaje.”

I to je to. Najvažnija vijest za navijače PSV-a, ali i trenera kojemu je Perišić dragocjen.

