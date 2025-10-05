Pašalić zabio gol za izjednačenje Orlanda, bodovi im itekako znače

Nogomet 5. lis 2025
AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić zabio je izjednačujući pogodak za svoj Orlando City, koji je noćas u 33. kolu američke MLS lige na svom terenu odigrao 1-1 protiv Columbus Crewa.

Gosti su poveli u 32. minuti pogotkom Argentinca Andresa Herrere, a samo dvije minute kasnije Pašalić je zatresao mrežu za konačnih 1-1.

Pašalić je ove sezone u MLS ligi upisao 12 golova i četiri asistencije. Još tri gola i jednu asistenciju ostvario je US Open kupu i Liga kupu.

Dva kola prije kraja ligaškog djela prvenstva Pašalićev Orlando City drži sedmo mjesto u Istočnoj konferenciji, koje vodi u doigravanje.

