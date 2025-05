Pašalić: Ne mogu reći da je MLS bolji od HNL-a

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Hrvatski napadač Marco Pašalić odlično se snašao u Americi.

Protekle je nedjelje Pašalić asistirao pa potom zabio svoj peti gol otkako igra MLS, u pobjedi svog Orlanda protiv Atlante 3:0. U Orlando je u veljači stigao iz Rijeke u transferu vrijednom 4,8 milijuna eura. Odigrao je deset utakmica u MLS-u. Sada se javio s dojmovima.

“Mnogi su mi rekli da se teško priviknuti na SAD zato što je nova liga, postoji vremenska razlika i puno je toga još drugačije, ali otvorilo mi se izvrsno. Postigao sam dva gola u prvoj utakmici i sve je bilo lakše. Uhvatio sam ritam i motivaciju, nastavio s igrama iz Rijeke za koju sam zabijao u zadnja dva nastupa. To mi je bilo jako bitno. Igramo lijep nogomet, zanimljiva je liga. U ekipi imamo Latinoamerikance, tehnički smo jaki, naravno ne kao hrvatska reprezentacija koja je viša razina. Puno ima priče i taktike, nisam došao negdje gdje nemaš predispozicije za dobre stvari. Rade se video analize, kao i u Europi, dosta su napredovali posljednjih godina, to su mi i rekli u klubu. Ranije nije bilo tako, MLS je bio na lošem glasu. Sve ide na bolje”, rekao je Pašalić za Sportske novosti.

POVEZANO Pašalić nastavio gdje je stao: Zabio i asistirao u pobjedi svog Orlanda Dinamo ne pamti kad mu se ovo dogodilo, a još uvijek je u borbi za naslov

Usporedio je MLS s HNL-om.

“Puno je poznatih imena u MLS-u, dobrih obrambenih igrača, a što se komparacije tiče, to su podjednake lige. Ne mogu reći da je MLS bolji od HNL-a. Ne bih to rekao. Iskreno. Tu su negdje.”

O igranju protiv Lionela Messija.

“To mi je bila druga utakmica otkako sam došao i odmah doživljaj koji ne možeš opisati. Tek sam stigao, a igrao sam protiv Messija i vidio ga uživo. Može li bolje? Fantastično iskustvo, taj osjećaj ostat će mi zauvijek u sjećanju, ali nisam uspio popričati s njim. Čim je završila utakmica svi igrači sjatili su se oko njega, tražili dres ili fotografiju, u trenu je nastala totalna gužva, nisam mogao prići blizu. Bit će prilike, uskoro imamo prvenstveni susret s njima.”

I dalje prati HNL, nada se da će titula otići Rijeci.

“Sa strane kluba nije bilo pritiska i vjerujem da ga niti sada nema, ali… Pa svi mi želimo biti prvaci, svi želimo Kup, želimo dvostruku krunu. Kad si na dohvat toga raste i motiv, ali i odgovornost, tako osjećaš i veći teret. Navijači to očekuju, klub nije bio prvak od 2017. godine, a više je puta stigao blizu. Kao igrač osjetiš to od ljudi i ne možeš reći da ti je svejedno kako će završiti. Za svakoga bi to bio uteg koji nosi na leđima. Lani nismo uspjeli, sad Rijeka ima veliku šansu. Mi smo prošle godine i sami sebi stvarali pritisak, a pred kraj smo, nažalost, posustali. Mogu pretpostaviti da je i sada tako. Veliki bi kamen sa srca pao svima kad bi Rijeka osvojila prvenstvo.”

Prokomentirao je i nadolazeći derbi Hajduka i Dinama.

“Rijeci bi odgovaralo neodlučeno. Hajduk je izgubio dvije zaredom, teško im je, oni nose mlinski kamen na leđima, Dinamo je također imao kikseve… HNL je zanimljiv kao nikad. Ako me pitate za prognozu, neka pobijedi bolji. Obje momčadi imaju ogromnu kvalitetu. Sjedit ću pred televizorom.”