Pao je ‘Here we go’: Mourinho se vraća gdje je sve počelo

Podijeli :

AP Photo/Khalil Hamra via Guliver

Legendarni Portugalac vraća se kući.

Popularni ‘Here we go’ objavio je nogometni insajder Fabrizio Romano. Nakon otkaza u Istanbulu, Mourinho će se nakon 25 godina vratiti u Benficu.

Mourinho će naslijediti Bruna Laga, koji je otpušten nakon iznenađujućeg poraza Benfice od Qarabaga na otvaranju Lige prvaka. Iskusni Portugalac tamo je započeo samostalnu trenersku karijeru, ali u domovini je najveći uspjeh imao s Portom. Osvojio je Ligu prvaka, a zatim prešao u Chelsea.

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027. Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h. Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

Zanimljivo je da je Mourinha ove sezone s Fenerbahceom baš Benfica izbacila iz Lige prvaka.

Kako je navedeno, Mourinho će potpisati dvogodišnji ugovor, a očekuje se da će se danas staviti inicijali na papir i da će se ‘The Special One’ vratiti u domovinu nakon 21 godine rada diljem Europe i u najjačim europskim klubovima.