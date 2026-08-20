Palo je ‘here we go’: Šutalo prelazi u redove talijanskog velikana

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver Image

Stoper Ajaxa i reprezentacije Hrvatske, Josip Šutalo, ima novi klub.

Šutalo prelazi u Lazio. Informaciju da je novi igrač trenera Gennara Gattusa objavio je najpouzdaniji stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Palo je i “here we go“.

“Šutalo dolazi na posudbu do kraja sezone, za što će Lazio platiti 3 milijuna eura. Može ga otkupiti od Ajaxa za 7,5 milijuna eura. U ugovoru su navedeni i bonusi te da bi, ako Lazio otkupi Šutala, Ajax imao 10 posto od njegovog budućeg transfera”, poručio je Romano.

Ajax je Šutala doveo prije tri godine iz Dinama uz odštetu od 20,5 milijuna eura, dok je s bonusima mogla narasti do 23,5 milijuna eura. Transfermarkt mu vrijednost sada procjenjuje na 12 milijuna eura.