Ozlijedio se hrvatski hit vratar u turskoj drugoj ligi: U više od pola utakmica sačuvao je čistu mrežu

U 35. kolu turske druge lige (1. Lig) Erzurumspor, prvoplasirana ekipa čiji je čuvar mreže Hrvat Matija Orbanić, ugostio je Boluspor te je već nakon šest minuta vodio s 1:0.

Međutim, za hrvatske ljubitelje nogometa najbitnija situacija dogodila se u 14. minuti. Tada je hrvatski vratar Matija Orbanić zamijenjen zbog ozljede te je u igru ušao Erkan Anapa.

Orbanić je inače do ovog susreta branio svaku utakmicu u turskoj drugoj ligi te je u 34 utakmice ostvario čak 18 čistih mreža. Svojim igrama pomogao je Erzurumsporu da dođe na korak od povratak u Superligu iz koje su ispali 2019. godine.

Hrvatski vratar svoju karijeru započeo je u Istri 1961 za koju nije upisao nijedan nastup da bi zatim pet sezona proveo u slovenskom Bravu gdje je stekao i europsko iskustvo braneći u Konferencijskoj ligi.

Ove sezone prešao je u Erzurumspor te se nametnuo svojim sjajnim predstavama. Ozbiljnost ozljede još uvijek nije poznata, ali vodeća ekipa turske lige zasigurno se nada kako Orbanić neće dugo izbivati s terena.

Do kraja sezone ostalo je tri kola te su sve bliže prolasku u Superligu. U slučaju da Erokspor od 19 sati ne slavi na gostovanju kod Sakaryaspora, Erzurumspor će osigurati plasman u viši rang.