Ozlijedio se hit napadač Hrvatske, s travnjaka je izašao već u 15. minuti

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/BalazsxPopalx via Guliver Image

U 31. kolu mađarske NB 1. lige Ferencvaros je ugostio Paks te je na kraju slavio s 2:0 i ponovno se priključio vodećem Gyoru.

No, najuspješnija momčad u povijesti mađarske lige (36 naslova) je u 15. minuti ostala bez važnog aduta. Tada je iz igre zbog ozljede izašao Franko Kovačević, siječanjsko pojačanje Ferencvarosa i hit napadač iz Celja u prvom dijelu sezone.

Unatoč njegovoj ozljedi Ferencvaros je slavio s 2:0 golovima Francuza Lennyja Josepha. Ovim slavljem su se poravnali s vodećim Gyorom na 62 boda, ali imaju i utakmicu više koju će Gyor nadoknaditi protiv Debrecena.

O ozljedi hrvatskog napadača i dalje nema više informacija. Kovačević je za Ferencvaros zabio pet golova u ligi te jedan u Kupu, a ranije je za Celje dominirao. U slovenskoj Prvoj ligi zabio je 11 golova, tome je dodao dva u Kupu te 12 u europskim natjecanjima.