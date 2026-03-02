Ozlijedio se Cristiano Ronaldo

Podijeli :

Ozlijedio se portugalski napadač.

Cristiano Ronaldo zbog ozljede mišića morao je ranije napustiti teren u 3:1 pobjedi Al Nassra protiv Al Feyhe u saudijskoj Pro ligi.

Ronaldo je pri rezultatu 0:0 promašio jedanaesterac, a u 80. minuti je vidno šepajući, zatražio zamjenu.

Trener Al Nassra Jorge Jesus potvrdio je da slijede hitne pretrage.

“Osjetio je zamor mišića i liječnički tim odmah će obaviti potrebne testove kako bismo utvrdili o čemu je riječ.”

Ronalda od 1000 golova u profesionalnoj karijeri dijeli još 35 golova. Ove sezone postigao je 21 gol u prvenstvu, a Al Nassr drži vrh saudijske lige.

