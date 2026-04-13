Ova izjava trenera Brune Petkovića zabrinut će navijače

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

U 29. kolu turske Superlige Galatasaray je na Rams parku ugostio Kocaelispor hrvatskog dvojca Bruna Petkovića i Hrvoja Smolčića.

Vodeća momčad turske lige očekivala je laka tri boda te se nakon gola Leroya Sanea u 30. minuti činilo da će istanbulski klub upisati novi trobod. Međutim, u 72. minuti na scenu je stupio Bruno Petković kojemu je ovo bila prva utakmica nakon 20. veljače.

Bivši napadač Dinama pet utakmica je propustio zbog ozljede, a prošlo kolo ostao je na klupu. U ovom susretu ušao je u igru u 64. minuti te mu je trebalo samo osam minuta da postigne gol vrijedan boda.

Pred njim je težak period, potvrdio je to i trener Kocaelispora Selcuk Inan nakon nedjeljne utakmice.

Poručio je da se Petković muči s formom nakon ozljede i da jednostavno nije u stanju zaigrati od prve minute.

“Fizički on u ovom trenutku može igrati samo 20-25 minuta i to je problem”, kazao je Selcuk Inan i pojasnio:

“Uveo sam ga jer smo ga jednostavno trebali, a vidjelo se koliko nam se igra popravila kada je ušao. No, daleko je od toga da je spreman zaigrati od početka.”