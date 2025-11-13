Otjerali su srpskog trenera, a sad na njegovom mjestu žele – Igora Tudora?

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Hrvatski trener Igor Tudor bez posla je nakon što je dobio otkaz u Juventusu.

Tudora čini se jedan klub jako želi. Prema pisanju Metaratingsa, Spartak Moskva pokazuje veliki interes za Hrvatom. Spartak je dao otkaz srpskom treneru Dejanu Stankoviću, a sada kao kandidata za to mjesto vide upravo hrvatskog trenera.

POVEZANO VIDEO / Ovakav intervju odavno nismo vidjeli, Stanković se svađao s novinarom: ‘Što hoćeš, smrade?’

Za Tudora bi veliki minus bila činjenica da sigurno neće igrati Europu zbog zabrana Uefe uzrokovanih ratom u Ukrajini. Ruska liga nije njegov prioritet jer čeka ponude iz vodećih europskih liga i to Spartaku daje male šanse da ga angažira.

Tudor je prve trenerske angažmane imao u Hajduku od 2013. do 2015. godine.

Potom je vodio niz klubova u inozemstvu – među ostalima PAOK (Grčka), Galatasaray (Turska), Udinese i Hellas Verona (Italija).

U ljeto 2022. imenovan je za trenera francuskog Marseillea. U ožujku 2024. stigao je u Lazio, a zatim je u ožujku 2025. preuzeo Juventus kao glavni trener, a dobio je otkaz krajem prošlog mjeseca.