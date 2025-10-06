Otac i sin vodili različite prvoligaše pa dobili otkaz isti dan!

Podijeli :

ANE5813394 via Guliver

Trener AEL-a Giorgos Petrakis smijenjen je nakon domaćeg poraza od Volosa 2:5, a istog je dana otkaz dobio i njegov otac Giannis Petrakis koji je vodio Panetolikos. Starijem je presudio poraz na gostovanju kod Levadiakosa 6:0.

Prvi je to put da su otac i sin u dva prvoligaška kluba iste lige dobili otkaz isti dan.

Giorgos je momčad ostavio na 12. mjestu ljestvice s tek četiri osvojena boda, dok je otac Giannis nakon šest kola ostao pretposljednji s također četiri boda.

Da nije došlo do otkaza, otac i sin bi odmjerili snage u desetom kolu, 8. studenog.