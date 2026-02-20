Osvojio je Euro s Portugalom, igrao za Barcelonu, a sada otišao u MLS

Ligue 1 20. velj 202611:12 0 komentara
LaurentSanson Panoramic via Guliver

Portugalski veznjak Andre Gomes (32) napustio je redove Lillea i karijeru će nastaviti MLS-u u Columbus Crewu, objavio je američki klub.

Gomes, koji je ove sezone igrao vrlo malo u Lilleu, preselio je u SAD kao slobodan igrač.

“Gomes ima zajamčen ugovor do lipnja 2027. s opcijom nastavka suradnje za dodatnu godinu”, objavio je Columbus.

Portugalac je u Lilleu bio posljednje dvije sezone, a prije toga je nosio dres Evertona, Barcelone, Valencije i Benfice.

Za portugalsku vrstu je upisao 29 nastupa. Bio je dio momčadi koja je osvojila UEFA Euro 2016. godine, prvi međunarodni trofej te zemlje.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)