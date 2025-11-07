Oštra kritika upućena Livakoviću: ‘Da je umjesto njega bio Ederson, Fenerbahče bi imao dva naslova’

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver Images

Dominik Livaković, hrvatski reprezentativni vratar, prolazi kroz teške trenutke u karijeri. Nakon što je ovog ljeta stigao na posudbu iz Fenerbahča u Gironu, još uvijek nije upisao službeni nastup za španjolski klub. Iako je njegov cilj bio povratak u formu i osiguravanje minutaže pred Svjetsko prvenstvo 2026. godine, zasad se to nije ostvarilo.

Livaković je posljednji put branio krajem kolovoza — najprije protiv Benfice u kvalifikacijama za Ligu prvaka (poraz 1:0), a potom u turskom prvenstvu protiv Genclerbirligija (pobjeda 3:1). No, dolazak Edersona iz Manchester Cityja potpuno je promijenio situaciju u Fenerbahčeu – Livaković je izgubio mjesto, a sada i u Gironi čeka priliku s klupe.

Unatoč tome što ga nema u Turskoj, njegovo se ime i dalje često spominje u tamošnjim medijima. Bivši turski reprezentativac Ümit Özat nedavno je izjavio:

“Da je umjesto Altaya ili Livakovića bio Ederson, Fenerbahče bi imao dva naslova. Čovjek stoji kao libero, uvijek na pravom mjestu. A tu je i način na koji uvodi loptu u igru.”

Ederson je zasad opravdao očekivanja u Fenerbahçeu — u devet utakmica primio je sedam golova, dok je u pet susreta sačuvao mrežu netaknutom. Međutim, Livakovićev status ostaje neizvjestan, a pitanje je hoće li u Španjolskoj uspjeti pronaći pravu priliku za povratak u formu i samopouzdanje.