Osimhen žestoko napao vodstvo kluba: ‘Ako me ne platite, odlazim!’

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AP Photo/Khalil Hamra via Guliver Image

Napadač Galatasaraya, Victor Osimhen, oštro je kritizirao upravu kluba tijekom prijenosa uživo na jednoj od društvenih mreža.

“Nisam primio plaću tri mjeseca. Da nije bilo mene, nitko na svijetu ne bi znao za Galatasaray. Ako me ne platite, otići ću, nezahvalni ljudi“, rekao je nigerijski napadač.

Osimhen je prošle sezone postigao 22 gola i upisao osam asistencija u 33 nastupa, pomažući svojoj momčadi da osvoji naslov prvaka.

Prije godinu dana stigao je u Galatasaray iz Napolija za 75 milijuna eura. Prethodno je igrao za Lille, Charleroi i Wolfsburg.