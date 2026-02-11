Oršićev Pafos izborio polufinale ciparskog Kupa

Podijeli :

(AP Photo/Petros Karadjias) via Guliver Image

U srijedu je odigrano četvrtfinale ciparskog nogometnog Kupa. Pafos čiji je član hrvatski reprezentativac Mislav Oršić gostovao je kod drugoligaša Digenis Akritasa. Nije Oršićeva ekipa imala problema u tom susretu te je upisala uvjerljivo slavlje s X:Y.

Digenis je uspijevao odolijevati samo do 21. minute kada je Anderson Silva doveo Pafos u vodstvo. Samo osam minuta kasnije gosti su dobili kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Alexandre Brito. S 2:0 vodstvo je Pafos otišao na poluvrijeme da bi već nakon pet minuta drugog dijela zabili i treći pogodak. “Krivac” je bio Anderson Silva kojemu je to bio drugi pogodak na utakmici.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Pafos je s 3:0 izborio polufinale Kupa. Tamo su svoje mjesto osigurali Apollon i AEL Limassol dok APOEL i Paralimni još moraju završiti svoj susret. Mislav Oršić nije ulazio u igru kod Pafosa dok je Ivan Šunjić, bivši igrač Dinama, igrao od 46. minute.