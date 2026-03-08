Old Firm na SK: Drugi okršaj u samo tjedan dana, ponovno na Ibroxu

Dva kluba su u nedavnom derbiju odigrali uzbudljiv remi 2:2 na stadionu Ibrox u nedjelju, dok obje momčadi nastavljaju lov na vodeći Hearts u borbi za naslov.

Dva gola u drugom poluvremenu, onaj Kierana Tierneyja i kasni penal koji je realizirao Reo Hatate doveli su do Celticovog preokreta na gostujućem terenu.

Prije toga je Youssef Chermiti s dva gola uključujući spektakularne škarice stavio Celtic pod veliki pritisak, a Rangers je na poluvremenu imao uvjerljivu prednost.

Ovoga puta dvije momčadi susreću se u četvrtfinalu škotskog Kupa, a pobjednik će osigurati mjesto u polufinalu. 

Prijenos ovog susreta možete pratiti na SK1 od 14 sati. Podsjetimo, polufinale su ranije izborili Falkirk i Dunfermline, a osim ovog dvoboja, za polufinale se bore St. Mirren i Partick Thistle u međusobnom dvoboju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

