Old Firm na SK: Drugi okršaj u samo tjedan dana, ponovno na Ibroxu

ColinxPoultney via Guliver

Rangers ili Celtic?

Dva kluba su u nedavnom derbiju odigrali uzbudljiv remi 2:2 na stadionu Ibrox u nedjelju, dok obje momčadi nastavljaju lov na vodeći Hearts u borbi za naslov.

Dva gola u drugom poluvremenu, onaj Kierana Tierneyja i kasni penal koji je realizirao Reo Hatate doveli su do Celticovog preokreta na gostujućem terenu.

Prije toga je Youssef Chermiti s dva gola uključujući spektakularne škarice stavio Celtic pod veliki pritisak, a Rangers je na poluvremenu imao uvjerljivu prednost.

Ovoga puta dvije momčadi susreću se u četvrtfinalu škotskog Kupa, a pobjednik će osigurati mjesto u polufinalu.

Prijenos ovog susreta možete pratiti na SK1 od 14 sati. Podsjetimo, polufinale su ranije izborili Falkirk i Dunfermline, a osim ovog dvoboja, za polufinale se bore St. Mirren i Partick Thistle u međusobnom dvoboju.