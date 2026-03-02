Ogromna kriza za Kotarskog i Kopenhagen. Klub će igrati za ostanak u danskoj eliti

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Aktualnog prvaka i najuspješniji danski nogometni klub FC Kopenhagen, trese velika kriza nakon što će prvi put igrati u doigravanju za ostanak u elitnom razredu danskog nogometa.

Nakon nedjeljnog domaćeg poraza od Randersa (1-2), FC Kopenhagen za kojeg brani hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski, je pao na sedmo mjesto Superlige i u nastavku sezone igrat će u Ligi za ostanak, dok će vodećih šest sastava razigravati za naslov prvaka.

FC Kopengahen je najbogatiji danski klub, kroz povijest je rekordnih 16 puta bio prvak, no ove sezone je utonuo u tešku krizu. U Ligi prvaka je bio solidan osvojivši osam bodova, no to nije bilo dovoljno za plasman među 24 najbolje ekipe.

Ekipa je već dugo u lošoj formi, a u posljednjih šest utakmica uspjeli su osvojiti samo jedan bod. Iako se kroz Ligu za ostanak još mogu kvalificirati za Konferencijsku ligu, njihova sezona je već sada promašaj. Već je sada jasno da će FCK imati najgoru poziciju u Superligi od 2000. godine.

Navijači su bijesni, traži se ostavka trenera Jacoba Neestrupa.

“Ovo je ogromna sramota, najgora sezona ikada,” ljute se navijači.

“Ne mogu to razumjeti. Umjesto da igraju za naslov prvaka, FCK se sada mora boriti za izbjegavanje ispadanja,” dodao je drugi.

Neestrup je priznao vlastitu odgovornost za veliku krizu.

“Ovo je najduža kriza koju sam imao kao trener FCK-a. Samo je jedna osoba odgovorna za njezino rješavanje. A to sam ja,” kazao je za danske medije.

Vlasnik FCK-a, milijarder Erik Skjarbak za sada šuti, nisu se oglasili niti čelnici kluba, međutim danski mediji navode kako će 37-godišnji danski stručnjak dobiti otkaz.