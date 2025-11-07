Novi skandal trese Tursku: Predsjednik prvoligaša namještao je rezultate!?

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver Images

Nakon što je prošlog tjedna otkriveno da je veliki broj turskih nogometnih sudaca sudjelovao u klađenju na nogometne susrete tužitelji su zatražili privođenje 21 osobe, među kojima je 17 sudaca i neimenovani predsjednik jednog prvoligaškog kluba.

Ured glavnog tužitelja u Istanbulu objavio je da se 17 sudaca sumnjiči za zanemarivanje svojih dužnosti i manipuliranje rezultatima susreta, a predsjednika prvoligaškog kluba za namještanje rezultata. Zasad je privedeno 18 od 21 osumnjičenika, objavila novinska agencija Anadolu.

Istraga Turskog nogometnog saveza otkrila je da 371 od 571 aktivnog suca u turskim profesionalnim ligama imaju imaju kladioničarske račune, a da 152 aktivno sudjeluje u klađenju.

Predsjednik Turskog nogometnog saveza Ibrahim Haciosmanoglu to je nazvao moralnom krizom u turskom nogometu. Također, nakon otkrića afere Turski nogometni savez je odmah suspendirao 149 nogometnih sudaca i njihovih pomoćnika.