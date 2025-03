Nizozemci se raspisali o Perišiću nakon sjajnog nastupa: ‘Lakoćom je obavio posao’

Podijeli :

Nogometaši PSV-a upisali su jednostavnu gostujuću pobjedu u 26. kolu nizozemske Eredivisie, s 3-0 su bili bolji od Waalwijka, a jedan od najboljih igrača utakmice bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je načeo domaćina pogotkom već u četvrtoj minuti.

Bio je to njegov ukupno deveti pogodak u dresu PSV-a. Dva je postigao u prvenstvu, četiri u nizozemskom Kupu, a tri u Ligi prvaka.

U 39. minuti je Perišić asistirao, a Lang je povećao na 2-0. U drugom poluvremenu PSV je postigao još jedan pogodak, strijelac je bio De Jong u 53. minuti. Perišić je zamijenjen trinaest minuta prije kraja dvoboja.

Sjajnu igru hrvatskog nogometaša komentiraju i nizozemski mediji.

“Zabio je kako on to zna. On je sposoban udariti loptu brzo i precizno čim se pojavi mala rupa, a sad je između obrambenih igrača domaćina mogao stati i brodski kontejner pa se činilo da je posao obavio lakoćom”, pišu.