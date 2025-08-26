Nikoličius ekspresno pronašao zamjenu za Sopića u Poljskoj

Podijeli :

LUKASZ GROCHALA CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver Images

Željko Sopić od jučer nije trener poljskog Widzew Lodza.

Sopić je tako postao prvi trener koji je dobio otkaz u poljskoj prvoj ligi ove sezone.

Poljski mediji navode kako su razlozi odlaska 51-godišnjeg trenera bili razočaravajući rezultati na početku nove sezone Ekstraklase. Unatoč brojnim pojačanjima, momčad iz Lodza ostvarila je dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u prvih šest kola.

Bivši sportski direktor Hajduka, a danas Widzewa, Mindaugas Nikoličius, već je pronašao novog glavnog trenera. Bit će to Patryk Czubak, 32-godišnjak koji je bio pomoćnik Željku Sopiću.

Czubak je vodio momčad već ranije, na tri utakmice dok nije stigao Sopić.