Nije se znalo tko koga udara: Sudac podijelio čak 23 crvena kartona u kaosu

xEvandroxOliveirax via Guliver

Cruzeiro EC novi je prvak brazilske savezne države Minas Gerais. Nakon šest godina čekanja, “nebeskoplavi” su pobijedili svog velikog rivala Atlético Mineiro 1:0 u napetom finalu na stadionu Mineirão, a odlučujući pogodak postigao je Kaio Jorge.

Međutim, slavlje je zasjenila masovna tučnjava koja je izbila na terenu neposredno prije posljednjeg sučeva zvižduka.

Sve je počelo nakon sudara Christian i vratara Everson u kaznenom prostoru Atlética. Vratar je burno reagirao, gurajući protivnika i pritiskajući ga koljenima. To je bio okidač za opći kaos. Igrači Cruzeira odmah su skočili braniti svog suigrača i ubrzo je na terenu nastala potpuna zbrka.

Udarci su letjeli sa svih strana, a najveća zvijezda među oba sastava, slavni Hulk, napadač Atletica, također je aktivno sudjelovao u tučnjavi. U sukob su se uključili gotovo svi igrači na terenu i s klupe, a zaštitari i vojna policija morali su intervenirati kako bi smirili situaciju.

Sudac Matheus Candançan zatražio je policijsku zaštitu i, nakon što se situacija donekle smirila, označio kraj utakmice – bez pokazivanja ijednog crvenog kartona na terenu.

Službeno izvješće s utakmice, objavljeno u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, potvrdilo je čak 23 isključenja kao posljedicu masovne tučnjave, objavio je Globo Esporte.

Sudac Candançan u izvješću je detaljno opisao početak sukoba. Naveo je da je vratar Atlética Everson “brutalno reagirao“ nakon što je nad njim napravljen prekršaj od strane igrača Cruzeira.

“Nakon dosuđenog prekršaja oborio je protivnika, krenuo na njega i brutalno, koljenom, udario igrača broj 88 u lice. Želio bih pojasniti da je nakon ove akcije izbila opća tučnjava i nije bilo moguće pokazati crveni karton na terenu.“

Za sve ostale isključene igrače sudac je naveo isto obrazloženje:

“Isključen je jer je tijekom opće tučnjave, nakon završetka utakmice, udarao protivnike šakama i nogama, a nije bilo moguće pokazati crveni karton zbog velike gužve.“