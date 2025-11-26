Neymar se opet ozlijedio: Za njega je sezona završena, a SP je sve dalji

Podijeli :

AP Photo/Leo Correa via Guliver

Neymar se neće vraćati na teren do kraja 2025. godine, što znači da će Santos morati voditi ključnu bitku za ostanak u najjačoj brazilskoj ligi bez njega.

Slavni Brazilac već je propustio utakmicu protiv Internacionala u ponedjeljak zbog onoga što je u početku izgledalo kao manji problem. Detaljniji pregledi otkrili su problem s meniskusom, što je okončalo njegovu sezonu. Propustit će preostala tri kola, od kojih je posljednje 7. prosinca.

Neymar je odigrao tri utakmice zaredom, ali je nakon susreta protiv Mirassola osjetio bol. Zato je odmarao protiv Internacionala iz predostrožnosti kako bi bio spreman za ovotjedni dvoboj protiv Sport Reciféa kod kuće. Ono što je izgledalo kao bezazlena situacija pretvorilo se u ozbiljan problem, piše španjolski AS.

Ovo je Neymarova četvrta ozljeda u 2025. godini. Prethodne tri dogodile su se u ožujku, travnju i rujnu, i upravo su ti problemi spriječili da pronađe kontinuitet u igri i vrati se u brazilsku reprezentaciju. Odlazak na Mundijal sada djeluje udaljenije nego ikada.

Njegov klub Santos suočava se s velikom borbom za opstanak. Trenutno su u zoni ispadanja, bod iza sigurne zone. Protiv Sport Reciféa moraju pobijediti kako bi ostali u igri za opstanak. Nakon toga, Santos gostuje Juventudeu i zatvara sezonu kod kuće protiv Cruzeira.