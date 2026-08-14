Neymar s dvije asistencije doveo Santos na korak od četvrtfinala Sudamericane

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U noći s četvrtka na petak odigrana je prva utakmica osmine finala Copa Sudamericane, drugog najjačeg kontinentalnog natjecanja u Južnoj Americi, između brazilskog Santosa i ekvadorske Macare. Iako je Macara vodila s 1:0, Santos je na krilima Neymara stigao do preokreta.

Već u petoj minuti povela je Macara golom Franca Possea, a Santos je uspio izjednačiti u 44. minuti nakon što su im se ranije tijekom poluvremena ozlijedila dvojica igrača. Pogodak za izjednačenje postigao je Gabriel Barbosa kojemu je asistirao Neymar, najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije.

Macara je taj remi držala sve do 76. minute kada više nisu mogli izdržati nalete Santosa. Tada je Willian Arao zabio za 2:1, a ponovno je asistenciju za pogodak upisao Neymar.

Santos, koji se lani do kraja sezone borio za ostanak u ligi, tako je došao na korak od plasmana u četvrtfinale Copa Sudamericane, natjecanje koje u svojoj klupskoj povijesti nisu osvojili.