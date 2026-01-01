Neymar produljio ugovor sa Santosom

Podijeli :

Cezar Ribeiro/Fotoarena x2849930x PUBLICATIONxNOTxINxBRA CezarxRibeiro via Guliver Image

Neposredno pred ulazak u 2026. godinu čelnici brazilskog nogometnog kluba Santos obradovali su navijače potvrdivši da su na još godinu dana produžili ugovor sa svojom zvijezdom Neymarom, izvijestila je francuska novinska agencija AFP.

Sada 33-godišnji Neymar, koji je za klub igrao još u dječačkim danima, prethodno je sa Santosom potpisao dva kratkoročna ugovora na po šest mjeseci, a sada se obvezao na novih 12 mjeseci, do 31. prosinca 2026. godine.

Neymar se smatra trenutačno najprepoznatljivijim licem kluba, no njegove ambicije ne završavaju na domaćem prvenstvu. Želi se vratiti i u brazilsku reprezentaciju te nastupiti na ljetnom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Posljednji put je za nacionalnu vrstu, za koju je u 128 nastupa postigao 79 pogodaka, igrao u listopadu 2023., kada je zadobio ozljedu križnih ligamenata.

I nakon toga imao je problema s ozljedama te je nedavno, prije otprilike tjedan dana, morao na manji liječnički zahvat, što ga dodatno udaljava od izbora novog izbornika Carla Ancelottija.

„Kada govorimo o Neymaru, moramo govoriti i o drugim igračima. Moramo razmišljati o Brazilu s Neymarom ili bez njega“, komentirao je 66-godišnji Talijan.