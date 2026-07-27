Neymar opet u središtu skandala: Vrijeđao suigrače, rekao da će uskoro igrati u 2. ligi

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William Oliveira PhD Press TheNews2 via Guliver

Neymar Junior opet se našao u 'drami'.

Brazilska je zvijezda tijekom noći odgovorila svojim kritičarima kada je postigao gol za vodstvo protiv Chapecoensea u 20. kolu brazilskog prvenstva, a tijekom proslave gola pokazao je na uši, jasno stavivši do znanja da ga kritike ne pogađaju. Nakon toga je i gestom dijeljenja karata dodatno bocnuo svoje kritičare.

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Gosti su sve do 89. minute vodili 2:1, a onda je Neymar iz jedanaesterca spasio bod Santosu.

I kada se činilo da je to kraj još jedne priče, brazilski Globo saznao je da je Neymar razljutio mnoge u Santosu svojim ponašanjem u svlačionici tijekom poluvremena.

Navodno je iskritizirao veznog igrača Gabriela Buontempa i braniča Joaoa Ananiasa, a isto je nastavio i nakon utakmice.

“Izvori intervjuirani za ovaj članak rekli su da su kritike upućene mladim igračima nadišle ono što se smatra normalnim u nogometnoj svlačionici. Ovo je posebno bilo točno kada je Gabriel Buontempo nazvan “go*nom“, a sarkastično mu je sugerirano da će sljedeće godine igrati u Seriji B, upravo protiv Chapecoensea, najslabije rangirane momčadi u brazilskom prvenstvu“, objavio je Globo.

Ova je situacija dodatno pojačala tenzije između zvijezde Santosa i ostatka svlačionice. Neymaru je to bila prva utakmica za klub nakon povratka sa Svjetskog prvenstva. Osim ponašanja u svlačionici, suigračima je smetalo i njegovo ponašanje na terenu jer ih je kritizirao za svaki neuspješan potez.

Kako Globo dodaje, neki se igrači, posebno stranci, osjećaju uplašeno kada Neymar počne gestikulirati prema njima pred navijačima. Bilo je i pritužbi na Neymarovo fizičko stanje.

Kada je Globo kontaktirao Neymarov tim, rekli su da “nemaju što reći“. Preko svog ureda za odnose s javnošću, Buontempo je rekao da je to bilo samo “opće upozorenje“ na poluvremenu, bez uvreda od strane Brazilca.

Joao Ananias je, s druge strane, negirao incident s Neymarom, ali je potvrdio kritike izrečene u svlačionici. Uprava Santosa planira se sastati u nedjelju kako bi istražila daljnje detalje incidenta. Ovo nije prvi put da Neymar ima „sukob“ s mlađim suigračima.

“Čini se da Neymar previše traži od mladih igrača u momčadi. Prošle godine Deivid Washington dobio je oštre kritike od desetke u svlačionici i, prema riječima onih koji su svjedočili sceni, napadač, koji je sada u Chelseaju, plakao je. U prvoj polovici ove godine, tijekom treninga, Neymar je ošamario Robinha Juniora nakon što se osjetio nepoštovanim tijekom jedne akcije. Incident se dogodio izvan trening centra, a mladi je igrač podnio izvansudsku prijavu klubu zbog agresije. Neymar se kasnije javno ispričao svom suigraču“, dodaje Globo.