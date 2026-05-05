Nevjerojatna priča iz Španjolske: Golman sa 70 godina branio u službenoj utakmici

imago/Norbert Schmidt via Guliver

CD Colunga je u utakmici petog ranga španjolskog nogometa u nedjelju (3. svibnja) pružio priliku 70-godišnjem golmanu Angelu Mateosu Gonzalezu, čime bi mogao postati najstariji igrač koji je nastupio u službenoj utakmici u Španjolskoj, prenose lokalni mediji.

Gonzalez, koji se povukao iz profesionalnog nogometa još sa 43 godine, ove sezone je pomagao golmanima Colunge tokom natjecanja u Tercera Federación – grupa 2.

“Ovo nije ni rekord ni neobičnost. Ovo je priznanje,” poručili su iz Colunge u objavi na Instagramu u srijedu.

“Riječ je o čovjeku koji je radio kao rudar i cijeli život posvetio radu i nogometu. Ovdje se ne radi o brojkama, već o vrijednostima. Tko god gleda samo njegove godine, promašio je suštinu.”

Colunga je u tom susretu poražena 2:0 od CD Praviana, a González je na terenu proveo gotovo pola sata prije nego što je zamijenjen.