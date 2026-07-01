Neizvjesna budućnost Brozovića: Od danas je slobodan igrač

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xRAYANxALYAHYAx via Guliver

Marcelo Brozović od danas je službeno slobodan igrač nakon što mu je s istekom lipnja i službeno završio ugovor sa saudijskim Al Nassrom.

Ipak, vrata povratka u klub još uvijek nisu potpuno zatvorena, a insajderi iz kluba otkrivaju najnovije detalje pregovora i situacije u kojoj se našao legendarni hrvatski veznjak.

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Kako javljaju izvori bliski klubu, uprava Al Nassra stupila je u kontakt s Brozovićem preko posrednika Simaa i Semeda te ga obavijestila da će konačnu riječ o njegovoj sudbini imati novi trener. Upravo će novi stručni stožer procijeniti uklapa li se Brozović u njihovu taktičku viziju za novu sezonu ili će klub definitivno krenuti u drugom smjeru.

S obzirom na to da do kraja lipnja nije bilo konačne odluke sportske struke, ugovor nije automatski produljen pa je tako Brozović u ovaj prijelazni rok ušao s čistim papirima.

I dok čeka rasplet situacije u saudijskom klubu, interes za iskusnog veznjaka ne manjka. Brozović je navodno već na meti nekoliko europskih i svjetskih klubova koji ga žele vidjeti u svojim redovima, a igrač planira detaljno analizirati sve pristigle ponude prije nego što donese konačnu odluku o tome gdje će nastaviti bogatu karijeru.