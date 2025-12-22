Nedavno je oslobođen optužbi za silovanje, a sada kupuje portugalskog trećeligaša

Podijeli :

(AP Photo/Emilio Morenatti) via Guliver Image

Bivši brazilski nogometaš Dani Alves (42) finalizirao je detalje oko kupovine portugalskog trećeligaša Sporting Clube de Sao Joao de Ver, objavio je ESPN.

Nagađa se kako bi bivši branič Barcelone, Juventusa, PSG-a i Seville mogao i zaigrati za portugalski klub.

Navodi se kako Alves ima podršku skupine brazilskih investitora za kupovinu kluba koji se trenutačno nalazi na devetom mjestu od deset klubova skupine A trećeg razreda portugalskog nogometa.

Alves nije igrao od siječnja 2023. kada je uhićen u Barceloni nakon što je optužen za seksualno zlostavljanje žene.

Bio je u zatvoru od 20. siječnja 2023. do ožujka 2024. dok nije pušten na slobodu nakon što je platio milijun eura jamčevine. U ožujku ove godine oslobođen je optužbe za silovanje.

Kako je prenio ESPN, Alves trenira kod kuće i vjeruje da mu treba samo 30 dana kako bi se vratio u formu.