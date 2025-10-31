Nazire se novi angažman za Nenada Bjelicu?

Bivšem treneru Dinama i Osijeka, Nenadu Bjelici, ne manjka ponuda.

Neriješen rezultat s Lechom (0:0) bio je koban za rumunjskog trenera Edwarda Iordănescua, koji je dobio otkaz na klupi varšavske Legije.

Prema informacijama Germanijaka, ozbiljan kandidat za nasljednika postaje Nenad Bjelica – bivši trener Lecha iz Poznanja. Klub iz poljske metropole će privremeno voditi dosadašnji pomoćni trener Iñaki Astiz, nekadašnji stoper kluba.

U posljednjim mjesecima Bjelica je odbio pozive nekih poznatih klubova, većinom iz Turske, ali i s Cipra i Austrije, ali sada bi mogao ponovno zasjesti na trenersku klupu.