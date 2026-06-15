Navijače Dinama ovo će zanimati: Livaković progovorio o mogućem ostanku na Maksimiru

Ipak, naglašava kako mu je u ovom trenutku najvažnija reprezentacija te da ga priče o transferima ne opterećuju:

“Svjetsko prvenstvo i reprezentacija su mi prioritet u ovom trenutku. Stvarno me ne brine ta klupska priča. Fokusiran sam na ovo i odlično se osjećam.”

Osvrnuo se i na svoj povratak u Dinamo, koji su mnogi smatrali riskantnim potezom zbog okolnosti u kojima se dogodio. Livaković, međutim, tvrdi da nije imao nikakvih dvojbi:

“Ne da nisam pogriješio, već je to bila jedina logična i normalna odluka. Vratio sam se u okolinu koju poznajem i u kojoj najbolje funkcioniram. U kojoj mogu dati cijelog sebe. Na kraju smo uzeli duplu krunu, a po to sam se i vratio. Bez toga ne bi imalo smisla.”

Dodao je i kako se pri povratku nije osjećao pod pritiskom, već kao da se vraća kući:

“Ma ne. Čega bih se bojao? Vraćao sam se kući. Znao sam puno ljudi koje sam ostavio tamo i koji su me dočekali. Došli su i neki novi, u svlačionicu i u klub. No, od prvog razgovora s Bobanom i Kovačevićem – osjećao sam se kao i prije.”