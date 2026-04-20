Nastavlja se ‘grčka tragedija’ Adriana Jagušića u Panathinaikosu

Panathinaikos FC via Facebook

Grčki Olympiacos je kao gost porazio Panathianikos 2:0 u susretu 2. kola Lige za prvaka.

Bio je to i okršaj dvojice španjolskih stručnjaka koji vode dva najveća grčka kluba. Olympiacos trenira Jose Luis Mendilibar, a Pao vodi Rafael Benitez.

Uspješniji su bili gosti. Pirejski sastav je poveo u 33. minuti golom Gelsona Martinsa, a u nadoknadi prvog dijela Rodinei je zabio za 2:0.

Tin Jedvaj je igrao cijeli susret za Pao, dok Adriano Jagušić nije ulazio u igru. Time se nastavlja težak period za 20-godišnjeg Jagušića u Panathinaikosu, u koji je došao u zimskom prijelaznom roku iz Slaven Belupa. Hrvatski U-21 reprezentativac plaćen je oko 5,2 milijuna eura, plus 800 tisuća u bonusima te 20 posto iznosa koji će Panathinaikos dobiti od buduće prodaje igrača.

U Panathinaikosu je upisao četiri nastupa ulazeći s klupe (66 minuta), dok je sedam puta ostao na klupi.

Četiri kola prije kraja prvenstva vodi AEK sa 66 bodova, Olympiakos ima pet bodova manje, treći je PAOK sa 58 bodova, dok Panathinaikos na četvrtoj poziciji ima 50 bodova.