Napravio je najveću senzaciju na SP-u pa napustio klupu i preuzeo klub

Izbornik Zelenortskih Otoka Bubista, koji je tu malu otočnu državu prošlog mjeseca odveo do šesnaestine finala na njezinu debiju na Svjetskom prvenstvu, novi je trener marokanskog kluba Renaissance Berkane, objavio je klub u utorak.

Detalji ugovora nisu objavljeni, no imenovanje je uslijedilo nakon dugotrajnih pregovora tijekom kojih se razmatrala i mogućnost da Bubista zadrži izborničku poziciju i istovremeno obavlja obje dužnosti.

Ipak, prema pisanju medija, očekuje se da će 56-godišnji trener u idućih nekoliko dana napustiti klupu Zelenortskih Otoka.

RS Berkane osvojio je marokansko prvenstvo 2025. godine, dok je ove godine završio na drugom mjestu. Klub je prošle sezone stigao i do polufinala Afričke lige prvaka te će i u novoj sezoni sudjelovati u tom elitnom klupskom natjecanju.

Bubista, čije je pravo ime Pedro Leitao Brito, proglašen je afričkim trenerom godine 2025. nakon što je Zelenortskim Otocima osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo.

Njegova je momčad na turniru održanom u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama priredila iznenađenja odigravši neriješeno sa Španjolskom i Urugvajem, prije nego što je u šesnaestini finala nakon produžetaka poražena od Argentine.