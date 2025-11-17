Napadač Benfice se ozlijedio, Franjo Ivanović se vraća u početnu postavu?

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Grčki nogometni napadač Vangelis Pavlidis ozlijedio se u subotu tijekom utakmice sa Škotskom, zbog čega bi se u prvu postavu portugalskog kluba Benfice trebao vratiti njegov hrvatski suigrač Franjo Ivanović.

Pavlidis, kapetan Grčke u pobjedi 3:2 nad Škotskom, u nedjelju je u Ateni obavio liječnički pregled kojim je utvrđena ozljeda lijevog koljena. Premda nije riječ o ozbiljnijoj povredi, reprezentacija Grčke oslobodila ga je nadolazeće utakmice s Bjelorusijom budući da je izgubila mogućnost plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Pavlidis je otputovao u Lisabon gdje će nastaviti s liječenjem. Zbog toga bi se u prvu postavu trebao vratiti 22-godišnji Ivanović.

Hrvatski reprezentativac je odigrao samo minutu u posljednje tri utakmice Benfice. Trener Jose Mourinho, koji je sjeo na klupu krajem rujna, promijenio je formaciju pa u napadu drži samo jednog napadača iza kojega su tri vezna igrača. U takvom sustavu prednost daje 26-godišnjem Pavlidisu. On je od dolaska u klub prije nešto više od dvije godine zabio 44 gola u 79 utakmica, a upisao je i 16 asistencija.

Benfica je ljetos dovela Ivanovića za 22,8 milijuna eura iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisea, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog nogometaša tijekom ljetnog prijelaznog roka. Hrvatski golgeter je od tada sudjelovao u 19 utakmica Benfice i zabio pet golova, ali većinu odigranih minuta upisao je kod prethodnika na klupi Brune Lagea.

Pavlidis bi se mogao oporaviti do 25. studenog, kada Benfica igra s Ajaxom utakmicu Lige prvaka, procjenjuju portugalske sportske novine A Bola. Ivanović bi dotad trebao zaigrati u domaćem Kupu, a možda i u Amsterdamu.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije uvodio Ivanovića u igru u pobjedi od 3:1 nad Farskim otocima, kojom je Hrvatska u petak osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska večeras gostuje u Crnoj Gori u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici.

