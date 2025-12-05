Na utakmici Karlovca i Hrvaca vratara iznenadilo novo sudačko pravilo

Podijeli :

Sport Klub

Karlovac je u 16. kolu Prve NL na svom terenu svladao Hrvace 3:0 i tako prekinuo niz od više od mjesec dana bez pobjede. Momčad Igora Pamića posao je riješila u nastavku susreta.

Šimunić je već u 46. minuti probio gostujuću obranu, tri minute kasnije Stipić je udvostručio vodstvo, a konačnih 3:0 postavio je Gašpar u 75. minuti.

Najneobičniji trenutak dogodio se u 83. minuti. Vratar Karlovca Domagoj Ivan Marić uhvatio je loptu, no zadržao ju je u rukama duže nego što pravila dopuštaju.

Sudac Ante Čulina izbrojao je maksimalno dopuštenih osam sekundi i potom, prema novim pravilima koja vrijede od ove sezone, dosudio korner za Hrvace.

Naime, ako vratar prekorači vremensko ograničenje od osam sekundi, sucu je propisano da dodijeli udarac iz kuta protivničkoj momčadi, što se u Marićevu slučaju i dogodilo.