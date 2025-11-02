Musa zabio u dramatičnom porazu na penalima, Župarić odigrao cijeli susret u jednako dramatičnoj pobjedi

Podijeli :

U noći sa subote na nedjelju odigrane su brojne druge (u MLS-u se igra do dvije pobjede, a ne na zbroj iz dvije utakmice) utakmice MLS-a, a hrvatski ljubitelji nogometa svoj fokus su mogli usmjeriti na dvije. FC Dallas, za koji igra povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa, ugostio je Vancouver Whitecapse dok su Portland Timbersi, čiji je član Dario Župarić, ugostili San Diego FC. Obje momčadi za koje su igrali Hrvati tražili su pobjede jer su u prvom susretu izgubile. Musin Dallas je izgubio nakon drame penala dok je Župarić sa svojim Timbersima na isti način uspio doći do majstorice za prolaz u polufinale konferencije

Musina momčad odlično je počela, a za to je baš on bio zaslužan. U 26. miniuti je hrvatski napadač nakon sjajne lopte Ramira uspio prebaciti Yoheija Takaoku te je tako doveo Dallas u važno vodstvo.

Ipak, teksaška momčad nije uspjela sačuvati prednost do samog kraja. U 93. minuti je Ralph Priso zabio za odlazak u “lutriju” kaznenih udaraca. Musa je bio siguran s bijele točke, ali njegova ekipa je upisala poraz na penalima i tako je završila svoju sezonu u MLS-u.

U drugoj utakmici u kojoj je sudjelovao Hrvat također je dobro krenulo. Timbersi su u 18. minuti golom Kristoffera Veldea došli do vodstva, no oni nisu uspjeli sačuvati tu prednost do poluvremena. Nije im pomogla ni duga nadoknada zbog ozljede Carlosa Joaquima dos Santosa. Tek u 12. minuti nadoknade zabio je Amahl Pellegrino, a onda su dvije minute kasnije igrači San Diega još jednom zatresli mrežu Timbersa. Srećom po Portland, taj gol Andersa Dreyera poništen je zbog zaleđa.

No, nije ta sreća dugo trajala jer je početkom drugog dijela Hirving Lozano, bivši igrač PSV-a i Napolija, zabio za 2:1 i dolazak na korak od četvrtfinala MLS-a, odnosno polufinala Zapadne konferencije. No, nije ni San Diego zadržao svoju prednost. U 98. minuti je Portland u igri za prolaz zadržao Gage Guerra.

Izvođenje jedanaesteraca nije bilo najbolje. Kod Portlanda smo vidjeli dva promašaja, odnosno dvije obrane Pabla Sisniege, dok su izvođači San Diega čak tri puta promašili okvir gola. Tako je Antony u petoj seriji pogođenim jedanastercem donio pobjedu Timbersima. Tako su osigurali majstoricu koja će se igrati devetog studenog.