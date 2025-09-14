Musa zabio nakon samo 90 sekundi i nastavio sjajnu sezonu!

Podijeli :

AP Photo/LM Otero via Guliver

Dallas je svladao Austin 2:0 u 29. kolu MLS-a, a Petar Musa je nastavio sjajan niz i u ovoj utakmici.

Hrvatski je nogometaš zabio za vodstvo Dallasa nakon samo 90 sekundi igre i stigao do svog 15. ligaškog gola ove sezone.

Pokupio je loptu na rubu šesnaesterca i odigrao na Farringtona, koji ju je efektno petom gurnuo u prostor. Musa je zatim s desetak metara pogodio donji desni kut.

U posljednjih 15 utakmica samo u tri nije izravno sudjelovao u golovima kao strijelac ili asistent. U prošlom kolu zabio je u remiju protiv St. Louisa, a ove sezone dva je puta upisao po dva pogotka, protiv San Josea (2:2) i tri dana kasnije u 3:0 protiv St. Louisa.