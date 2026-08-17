Musa zabio i preuzeo vrh ljestvice najboljih strijelaca MLS-a!

Hrvatski reprezentativac Petar Musa postigao je svoj 14. pogodak sezone u MLS-u, čime je preuzeo vodstvo na ljestvici strijelaca, i tako donio gostujućem FC Dallasu pobjedu od 2-1 protiv Austina u nedjelju navečer.

Musa je zabio u 73. minuti susreta za prvu pobjedu Dallasa u MLS -u još od 23. svibnja i slavlja protiv Colorada (2-1) u posljednjoj utakmici prije stanke zbog Svjetskog prvenstva.

Ranije je pogodak, u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena, postigao i Lalas Abubakar, kojem je to bio tek drugi nastup ove sezone za Dallas. Zahvaljujući ovoj pobjedi Dallas se probio ispred St. Louisa i Salt Lakea na peto mjesto ljestvice Zapadne konferencije.

Ervin Torres zabio je svoj prvi pogodak u MLS-u početkom drugog poluvremena (57.) za Austin.

Bio je to drugi Musin pogodak u isto toliko nastupa u početnoj postavi u svim natjecanjima, čime je ponovno preuzeo samostalno vodstvo na ljestvici strijelaca lige ispred Nicolasa Fernandeza iz New York Cityja i Huga Cuypersa – koji je napustio Chicago i prešao u meksički Monterrey. Dallas je bio bolja momčad u prvih 45 minuta i zasluženo poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.