Mudražija se dogovorio s novim klubom, pred odlaskom je iz Dinama?!

Iako je ljetos stigao uz velika očekivanja, skupio je samo pet nastupa, od čega je jednom startao od prve minute. Prema Indexu, nadomak je transfera u slovački Slovan iz Bratislave.

Mudražija je nogometno odrastao u Dinamovoj školi, a onda je igrao za Zagreb, a 2016. otišao u austrijski Liefering. U HNL-u se afirmirao u Osijeku, a 2019. prešao je u danski Kopenhagen za 2,7 milijuna eura.

Nakon povratka u Hrvatsku, nastupao je za Rijeku, Ljubljansku Olimpiju, Slaven Belupo i Lokomotivu, prije dolaska za 500 tisuća eura u Dinamo prošlog ljeta, gdje nije dobio očekivanu minutažu. Dinamo bi sada od Slovana trebao dobiti 700 tisuća eura za Mudražiju.

Slovan je aktualni prvak Slovačke i vodeća momčad prvenstva, vrijedna 31 milijun eura. U klubu je i bivši dinamovac Marko Tolić.