Može li Al Nassr do titule u Saudijskoj Arabiji? Evo što poručuje Cristiano Ronaldo

AP Photo/Chan Long Hei via Guliver

Al Nassr je napravio niz od deset uzastopnih pobjeda, ali Cristiano Ronaldo ima dovoljno iskustva da ne podlegne euforiji.

Cristiano Ronaldo bio je dvostruki strijelac u posljednjoj pobjedi Al Nassra u subotu protiv Al Okhdooda 3:0, a njegova momčad je ispisala povijest kao prvi u Saudijskoj Pro ligi koji su ostvarili deset pobjeda u prvih deset kola prvenstva.

Slavni Portugalac postigao je 12 golova u prvih deset utakmica u prvenstvu i konačno bi mogao osvojiti svoju prvu titulu otkako je 2023. godine stigao u Saudijsku Arabiju.

Ipak, Cristiano Ronaldo “spušta loptu na zemlju“.

“Sezona je duga, a mi smo na dobrom putu. Ali nitko ne osvaja prvenstvo na polovini sezone. Ovo je nogomet i, bez obzira na okolnosti, svi smo ovdje da pomažemo jedni drugima“, rekao je Ronaldo nakon desete uzastopne pobjede, dok je na svom profilu na društvenim mrežama poručio:

“Naporan rad je put do uspjeha!“

Al Nassr je prvi na tablici sa maksimalnih 30 bodova iz deset utakmica, dok je Al Hilal drugi s četiri boda manje.