Mourinho želi vratiti Benzemu u europski nogomet

xJBxAutissierx via Guliver

Jose Mourinho se nakon 25 godina vratio u Benficu, a za usjehh mu je potreban iskusan napadač.

Pronašao ga je, a to bi bila prava bomba u europskom nogometu. Mourinho je od uprave Benfice tražio da mu dovedu Karima Benzemu iz Al Ittihada.

Francuski napadač već je surađivao sa portugalskim stručnjakom. Dok je Jose Mourinho bio u Real Madridu, Benzema je bio mladi napadač koji se tek probijao u vrh europskog i svjetskog nogometa.

Danas je Francuz na kraju igračke karijere, ali Mourinho je s takvim igračima uspio postići sjajne rezultate. Benzemin ugovor s Al Ittihadom obvezuje do kraja tekuće sezone, međutim, postoji i opcija da se Benzema pridruži u siječnju.

Benfica bi mogla platiti Al Ittihadu između pet i sedam milijuna eura, koliko saudijski klub traži da Benzema napusti klub prije isteka ugovora.